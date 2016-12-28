У Нідерландах автопілот "Tesla" врятував водія від зіткнення (відео)
18:49, 28 грудня 2016Наука та IT
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У Нідерландах автопілот електрокара "Tesla" врятував водія від ДТП.
Водіям, що потрапили у ДТП, вдалося уникнути тяжких травм / скріншот
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Інцидент, що стався на шосе в Нідерландах, потрапив на запис відеореєстратора. На приголомшливих кадрах можна побачити карколомне зіткнення двох машин.
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Автор відео їхав слідом, і запевняє, що автопілот устиг зреагувати на ситуацію швидше за нього. Комп'ютер почав зупиняти машину до того, як за це взялася людина.
Тож ще одне зіткнення вдалося попередити. Водіям, що потрапили у ДТП, вдалося уникнути тяжких травм.
У Нідерландах автопілот "Тесла" врятував водія від ДТП
Як повідомляв УНІАН, в жовтні всі автомобілі Tesla почали випускати із вбудованим повністю автономним автопілотом.
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