Tesla показала новий автопілот в дії (відео)

Відсьогодні всі автомобілі Tesla випускатимуть зі вбудованим повністю автономним автопілотом. Щоправда працювати він зможе після того, як буде остаточно протестований. У компанії прогнозують, що це відбудеться до кінця 2017 року.

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Огляд у 360 градусів автопілоту забезпечують вісім вбудованих камер. Вони мають дальність до 250 метрів. Крім того, машина обладнана дванадцятьма ультразвуковими сенсорами, які зможуть виявляти м'які та жорсткі перешкоди на відстані, вдвічі більшій, ніж дальність камер. Також у Tesla є фронтальний радар, який "бачить" перешкоди на шляху машини крізь сильний дощ, у тумані і навіть через автомобіль, що їде попереду.

На сайті Tesla з'явилося відео з новим автопілотом у дії.

Раніше засновник компанії Ілон Маск розповів, що Tesla продовжить удосконалювати систему управління автомобілями, які були випущені раніше і не зможуть перейти на повний автопілот. На даний момент електрокарів Tesla тільки частково автономні. У липні Маск заявляв, що на тестування повністю самостійної системи автопілота піде приблизно п'ять років.