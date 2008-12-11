Google оцифрує мільйони журнальних статей

Google уклав з видавництвами угоду про оцифрування журнальних архівів і доданні мільйонів журнальних статей у сервіс пошуку по книгах Book Search.

До архіву Google, зокрема, потраплять статті New York Magazine, Popular Mechanics, Popular Science, Bulletin of Atomic Scientists, Ebony.

До того ж результати пошуку по журнальних статтях будуть підмішані до звичайної пошукової видачі Google. Користувач також зможе обмежити свій пошук суто певними журналами.

У вересні Google додав у Book Search велику кількість газет, що вийшли за останні 200 років. У листопаді в архіви пошукача потрапив весь фотоархів журналу Life.

Лента.ру