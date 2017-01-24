У Британії розробили літаючий дрон, який за командою господаря робить селфі (відео)

Про це повідомляє ТСН.

Винахідники розповіли, що дуже люблять робити селфі, однак розчарувалися в можливості телефонної камери, з якої зазвичай самі себе фотографують.

Читайте такожIPhone X: ЗМІ дізналися про новий смартфон Apple з "обгорнутим" навколо корпусу екраном (фото)

Британці втім, поки що не мають грошей, щоб запустити дрони в масове виробництво, тому збирають їх в інтернеті.