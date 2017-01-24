У Британії розробили літаючий дрон, який за командою господаря робить селфі (відео)

21:06, 24 січня 2017
Наука та IT
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Розробники тестують дрон, який повинен літати за своїм господарем і фотографувати його по команді.

У Великобританії розробили літаючий дрон, який по команді господаря робить селфи /

Про це повідомляє ТСН.

Винахідники розповіли, що дуже люблять робити селфі, однак розчарувалися в можливості телефонної камери, з якої зазвичай самі себе фотографують.

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Британці втім, поки що не мають грошей, щоб запустити дрони в масове виробництво, тому збирають їх в інтернеті.

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