У Британії розробили літаючий дрон, який за командою господаря робить селфі (відео)
21:06, 24 січня 2017Наука та IT
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Розробники тестують дрон, який повинен літати за своїм господарем і фотографувати його по команді.
Винахідники розчарувалися в можливості телефонної камери / скріншот
Про це повідомляє ТСН.
Винахідники розповіли, що дуже люблять робити селфі, однак розчарувалися в можливості телефонної камери, з якої зазвичай самі себе фотографують.
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Британці втім, поки що не мають грошей, щоб запустити дрони в масове виробництво, тому збирають їх в інтернеті.
У Великобританії розробили літаючий дрон, який по команді господаря робить селфи
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