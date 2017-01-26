Вчені на крок наблизилися до вирощування людських органів всередині тварин

22:07, 26 січня 2017
Наука та IT
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Вчені виростили перші в світі ембріони-химери, що складаються з клітин людини і свині. Ці ембріони можуть допомогти створити технологію вирощування людських органів всередині тварин.

Ембріони-химери можуть допомогти створити технологію вирощування людських органів всередині тварин / Фото Juan Carlos Izpisua Belmonte

Результати дослідження опубліковані в журналі the Cell. Частка людських клітин в ембріоні становить менше 0,001%, решта - клітини свині. Ембріонам дали розвиватися лише 28 днів, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Вчені імплантували людські стовбурові клітини ембріонів свині. У результаті виходила суміш з людських і свинячих клітин, яку на місяць підсаджували самиці свині.

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Цей процес виявився дуже неефективним: з 2075 ембріонів, яких підсадили, протягом 28 днів розвивалися лише 186 штук.

Вчені імплантували людські стовбурові клітини ембріонів свині / Фото Juan Carlos Izpisua Belmonte

Однак при цьому були ознаки того, що людські клітини продовжують функціонувати як частина химери.

"Вперше людські клітини росли всередині великої тварини", - пояснив Бі-бі-сі один з авторів дослідження, професор Хуан Карлос Ісписуа Бельмонте з Інституту біологічних досліджень Солка.

Невисоку ефективність застосованого методу професор пояснив довгою еволюцією, яка розділяла людину і свиню. Наприклад, розвиток плода свині відбувається набагато швидше, ніж у людини. Вагітність свині триває чотири місяці проти дев'яти у людини.

Бельмонте порівняв цей процес із шосе, де одна машина їде набагато швидше, ніж інша, що призводить до зіткнень.

Вже зараз, на думку вчених, подібні химери можуть допомогти у перевірці ліків до переходу до випробувань на людях і при вивченні початку розвитку людських захворювань. Також химери можуть допомогти вивчити ранні стадії розвитку людських ембріонів і пояснити відмінності в тому, як функціонують органи різних живих істот.

Фактично вченим для цього потрібно лише збільшити частку людських клітин в ембріоні до 0,1-1%.

«Подібні експерименти вже стали предметом дискусії про етику. У 2015 році Національні інститути охорони здоров'я США відмовилися фінансувати такі дослідження», - зазначає The Washington Post.

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