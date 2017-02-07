У мережі показали кадри польоту над північним сяйвом (відео)

07:08, 07 лютого 2017
Наука та IT
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Пасажири літака в небі над Канадою спостерігали прямо з борту лайнера північне сяйво.

Північне сяйво над Канадою / Скріншот

Один з пасажирів літака зняв рідкісне природне явище відео, передає ABC на своїй сторінці у Facebook. Відеозапис набрав вже більше півмільйона переглядів.

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"Кращої розваги в польоті я ще ніколи не отримував", - розповів чоловік про враження від побаченого.

На відео видно, як світло змінює свої кольори й рухається.

Північне сяйво — світіння (люмінесценція) верхніх шарів атмосфер планет, в яких є магнітосфера, внаслідок їхньої взаємодії із зарядженими частинками сонячного вітру.

Раніше фотограф Ар'є Ніренберг зняв північне сяйво з борту літака. Під час перельоту з Нью-Йорка в Рейк'явік 31 грудня він встановив камеру на штатив і зняв захопливе відео.

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Теги: #Канада#сяйво#північне