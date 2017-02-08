YouTube придумав, як монетизувати онлайн-трансляції
Користувачі, що ведуть онлайн-трансляції на YouTube, зможуть отримати гроші за перегляди свого контенту за допомогою сервісу Super Chat.
Про це повідомляється в блозі відеосервісу, передає republic.
Спочатку функція буде доступна користувачам, кількість передплатників яких перевищує 10 тисяч, іншим доступ до цього сервісу творці обіцяють надати «найближчим часом». Першими функцію випробують блогери з 20 країн світу і глядачі з 40 держав.
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Глядач, який дивиться онлайн-трансляцію, зможе «купувати» повідомлення в загальному чаті, які будуть виділятися окремим кольором і знаходиться над усіма коментарями терміном до п'яти годин.
«Super Chat дає глядачам можливість додати трохи візуальної складової до їх чатів, а творцям надає новий спосіб підтримувати зв'язок зі своїми шанувальниками, заробляючи при цьому трохи грошей», – зазначили в YouTube.