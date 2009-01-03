Wikipedia зібрала заплановані 6 мільйонів доларів

Інтернет-енциклопедія Wikipedia оголосила в п`ятницю про досягнення запланованої суми в шість мільйонів доларів, зібраної користувачами як пожертви на розвиток проекту, повідомляє AFP 2 січня. Гроші будуть витрачені на підтримку серверів, платню 21 штатному співробітникові Wikipedia, а також вдосконалення програмного забезпечення.

За словами засновника Wikipedia і президента фонду Wikimedia Foundation Джиммі Вейлза (Jimmy Wales), приватні пожертви зробили більш як 125 тисяч осіб, які зібрали близько чотирьох мільйонів доларів. Ще два мільйони були передані великими добродійними фондами і компаніями. Вейлз зазначив, що цієї суми має вистачити до 30 червня 2009 року. Усі кошти понад шість мільйонів будуть залишені в "резервному фонді", який використовуватиметься після цієї дати.

Вейлз повідомив, що за вісім років існування проекту в ньому були створені 11 мільйонів статей 265 мовами, а щомісяця сайт відвідують 275 мільйонів осіб. "Усі вони одержують інформацію безкоштовно і без реклами", - зазначив Вейлз.

Лента.ру