Учені пообіцяли "воскресити" мамонтів через два роки

Зникли мамонти не так давно, у вічній мерзлоті збереглося достатньо останків, що містять ДНК, передає Naked-science.

Їхній аналіз та порівняння з геномом близьких сучасних родичів, слонів, дозволяє вченим виділити гени, які відповідають за характерні особливості мамонтів: густу довгу шерсть, потужні жирові відкладення, придатний для життя на холоді склад крові і т. п. З урахуванням цього сьогодні можливо підготувати ГМ-зародки, які потім залишиться лише виростити.

В інтерв'ю для The Guardian Черч зізнався, що таку тварину буде коректніше називати "слоном з ознаками мамонта", ніж "справжнім" шерстистим велетнем.

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За роки роботи його команді вдалося знайти й внести в хромосоми азіатських слонів 45 генів мамонта, які були виділені з ДНК, що збереглася у вічній мерзлоті. "Ми вже знаємо, як отримати потрібні зменшені вуха, підшкірний жир, шерсть і кров", – сказав Черч. Однак отримати перший повноцінний експериментальний ембріон вчені планують лише тепер з використанням ГМ-технології CRISPR/Cas9.

Модифікована буде ДНК фібробласта, клітини шкіри слона, після чого з неї повинно бути вилучено ядро й поміщено в яйцеклітину, з якої попередньо видалено власне ядро разом з хромосомами. Цікаво, що для вирощування яйцеклітини й розвитку ембріона слоних використовувати не планується, вся процедура повинна бути виконана ex vivo, за допомогою "штучної матки".

Сам Черч пов'язує це рішення з небажанням наражати на небезпеку життя тварини. Однак деякі експерти висловлюють сумнів в ефективності такого підходу.

Раніше в Арктиці знайшли останки мамонта, що підходять для клонування. Шкіра, знайдена на острові Великий Ляховський, може стати матеріалом для цього.