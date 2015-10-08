В Арктиці знайшли підходящі для клонування останки мамонта

Унікальні зразки шести скелетних останків мамонтів знайшли на Ляховских островах учасники експедиції Північно-Східного федерального університету Росії.

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"Ляховські острови вважаються центром мамонтового материка. Тут найбільша в світі концентрації останків мамонтів, тому ми обрали цей район для проведення точкових досліджень", – розповів керівник експедиції Семен Григор'єв.

Особливо важлива для вивчення древніх тварин знайдена шкіра мамонта.

"Шкіра в першу чергу цікава для проекту "Відродження мамонта", тому що наші корейські колеги вважають, що саме шкіра є кращим матеріалом для спроб клонування шляхом виділення життєздатних клітин", – додав Семен Григор'єв.

Також був знайдений бивень карликового мамонта. За словами учасників, його зріст за приблизними розрахунками не перевищував двох метрів.

"Бивень належить старому мамонтові. Навіть досвідчений палеонтолог Павло Нікольський сказав, що вперше бачить настільки карликового мамонта. Нам належить з'ясувати, чи це якась мікропопуляція або індивідуальна особливість саме цього мамонта", – говорить Семен Григор'єв.

Також учасники експедиції доставили до Якутська такі знахідки, як ембріональний зуб ще не народженого диинчати і зуб трогонтерієвого мамонта.