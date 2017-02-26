Повернення легенди: в Барселоні представили оновлену версію Nokia 3310

Ця подія відбулася в неділю, 26 лютого, в рамках Всесвітнього мобільного конгресу (Mobile World Congress, MWC) в Барселоні, пише РБК.

Нова Nokia 3310 має 2-мегапіксельну камеру, MicroSD-слот і MP3-плеєр. Творці обіцяють, що телефон зможе працювати 22 години в режимі розмов і до місяця в режимі очікування по аналогії з класичною Nokia 3310, популярною на початку 2000-х.

Читайте такожКомпанія-розробник презентувала нові моделі Nokia

Вартість ремейка знаменитого телефону Nokia буде на €10 євро менше, ніж прогнозувалося. Роздрібна ціна нової Nokia 3310 складе в середньому €49.

Телефон буде доступний в чотирьох кольорах: глянсових червоному і жовтому, а також матових сірому й синьому.

Разом із Nokia 3310 на MWC були презентовані три смартфони Nokia 6, Nokia 5, а також Nokia 3. Нова лінійка працює на операційній системі Android Nougat, на всіх пристроях за умовчанням встановлено додаток Google Assistant. Роздрібна ціна цих пристроїв складе від €139 до €229 залежно від моделі.

Локальні ціни та дати старту продажів нової лінійки будуть оголошені у другому кварталі 2017 року.

Нагадаємо, раніше видання Venture Beat повідомляло, що компанія HMD Global на Всесвітньому мобільному конгресі представить чотири моделі мобільних телефонів, серед яких - сучасна версія культового телефону Nokia 3310. Як повідомили джерела порталу, оновлена модель обійдеться любителям поностальгувати приблизно в €59 (близько 1700 гривень, - ред.).