SpaceX сьогодні зробить заяву, деталі тримають у секреті
08:58, 27 лютого 2017Наука та IT
4683 0
Компанія SpaceX сьогодні, 27 лютого, зробить заяву.
Ілон Маск / REUTERS
Про це на своїй сторінці у Twitter написав засновник і глава компанії SpaceX Ілон Маск.
Читайте такожSpaceX планує вивести на орбіту майже 4,5 тисяч супутників для роздачі інтернету
"SpaceX зробить заяву о 13:00 (за тихоокеанським часом, 23:00 за Києвом - УНІАН.)", - йдеться в його повідомленні. Водночас ніяких подробиць Маск не повідомив.
Варто зазначити, що головний проект Ілона Маска - доставка людей на Марс.
Раніше засновник SpaceX повідомив зібранню експертів-астронавтів, що його єдина мета полягає в тому, щоб "зробити життя міжпланетним", і розкрив плани щодо створення корабля багаторазового використання для польотів на Марс.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter