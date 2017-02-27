SpaceX сьогодні зробить заяву, деталі тримають у секреті

Про це на своїй сторінці у Twitter написав засновник і глава компанії SpaceX Ілон Маск.

Читайте такожSpaceX планує вивести на орбіту майже 4,5 тисяч супутників для роздачі інтернету

"SpaceX зробить заяву о 13:00 (за тихоокеанським часом, 23:00 за Києвом - УНІАН.)", - йдеться в його повідомленні. Водночас ніяких подробиць Маск не повідомив.

Варто зазначити, що головний проект Ілона Маска - доставка людей на Марс.

Раніше засновник SpaceX повідомив зібранню експертів-астронавтів, що його єдина мета полягає в тому, щоб "зробити життя міжпланетним", і розкрив плани щодо створення корабля багаторазового використання для польотів на Марс.