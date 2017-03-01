YouTube анонсував запуск власного онлайн телебачення
Відеосервіс YouTube анонсував запуск власного онлайн-ТБ для жителів США.
Про це оголосила директор компанії Сьюзен Войжитскі, передає republic з посиланням на The Verge.
Послуга отримала назву YouTube TV. З її допомогою можна підключатися як до чотирьом основним мовним мереж США (ABC, CBS, Fox і NBC), так і до кабельних. При цьому в сервісі немає доступу до Comedy Central, MTV, CNN та Discovery Communications.
Читайте такожGoogle встановить на Кубі сервери для швидкого доступу до YouTube і Gmail
YouTube TV запустять через кілька місяців. Його вартість буде становити $35 в місяць для шести акаунтів. Користувачам також запропонують безкоштовну підписку на YouTube Red.
Це сервіс, який компанія розробила в 2015 році. За $9,99 він пропонує дивитися відео без реклами, завантажувати файли і слухати музику з YouTube, згорнувши додаток. З 2016 року користувачі, які оформили підписку, отримали ексклюзивний доступ до деяких відео і фільмів.
Раніше YouTube розробив механізм, який дозволяє заробляти на онлайн-трансляції.