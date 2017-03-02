Вчені виявили на Плутоні органічний туман

Це явище вони виявили після того, як космічний шаттл "Нові горизонти", який веде спостереження за Плутоном, відправив на Землю фотографії з густим туманом, повідомляє Телеграф.

Як запевняють астрофізики, по суті, у цьому немає нічого дивного, оскільки на планеті йдуть геологічні зміни, в результаті чого на поверхню викидаються газ і фрагменти органічних елементів.

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Оскільки планеті панують багатовікові холоди, чекати, що на Плутоні зародятся найпростіші організми, не варто. Багато експертів не настільки скептичні в цьому переконанні.

З іншого боку, відомо, що органічні елементи поширені у всіх просторах Всесвіту. Раніше існування органічних туманів було помічено і в більш складних і несприятливих умовах, ніж на поверхні Плутона.

Раніше американське космічне агентство NASA встановило, що на Плутоні є вода, а це означає, що в майбутньому люди можуть там жити, як і на Марсі.