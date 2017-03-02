Вчені виявили на Плутоні органічний туман
Астрономи повідомляють, що на планеті Плутон виявлено органічний туман.
Це явище вони виявили після того, як космічний шаттл "Нові горизонти", який веде спостереження за Плутоном, відправив на Землю фотографії з густим туманом, повідомляє Телеграф.
Як запевняють астрофізики, по суті, у цьому немає нічого дивного, оскільки на планеті йдуть геологічні зміни, в результаті чого на поверхню викидаються газ і фрагменти органічних елементів.
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Оскільки планеті панують багатовікові холоди, чекати, що на Плутоні зародятся найпростіші організми, не варто. Багато експертів не настільки скептичні в цьому переконанні.
З іншого боку, відомо, що органічні елементи поширені у всіх просторах Всесвіту. Раніше існування органічних туманів було помічено і в більш складних і несприятливих умовах, ніж на поверхні Плутона.
Раніше американське космічне агентство NASA встановило, що на Плутоні є вода, а це означає, що в майбутньому люди можуть там жити, як і на Марсі.