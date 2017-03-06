Стали відомі розміри екрану iPhone 8
Компанія Apple планує випустити iPhone 8 з 5,8-дюймовим OLED-дисплеєм.
Про це пише Nikkei Asian Review з посиланням на власні джерела.
«Новий iPhone, який представлять вже цієї осені, буде випущений в трьох конфігураціях — дві моделі з LCD-дисплеями і одна з 5,8-дюймовий OLED-екраном», — йдеться в звіті аналітиків. При цьому раніше джерела Nikkei вказували на те, що старша версія телефону отримає 5,5-дюймовий екран.
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Разом з Nikkei подібну інформацію поширював відомий аналітик з KGI Securities Мін-Чі Куо. За його словами, основна область дисплея флагмана Apple складе 5,15 дюйма. Решта простору під екраном займе «функціональна зона», на якій будуть розташовані віртуальні кнопки і сканер відбитків пальців. У сукупності ці два екрани мають діагональ 5,8 дюйма.
Як повідомляв УНІАН, у нового iPhone 8 не буде роз'єм Lightning.
Розробники відмовляться від фірмового роз'єму, який використовувався в таких моделях, як iPhone 7 і iPhone 7 Plus. Новий смартфон буде володіти двостороннім 24-контактним роз'ємом USB-C, який є стандартом для багатьох інших пристроїв.