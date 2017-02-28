У нового iPhone 8 не буде роз'єму Lightning

Замість нього Apple оснастить смартфон портом USB-C, як повідомляє видання CNet.

За інформацією джерела, розробники відмовляться від фірмового роз'єму, який використовувався в таких моделях, як iPhone 7 і iPhone 7 Plus. Новий смартфон буде володіти двостороннім 24-контактним роз'ємом USB-C, який є стандартом для багатьох інших пристроїв.

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У iPhone також зникне кнопка Home. Це дозволить звільнити місце для сенсорного екрану, який буде нагадувати такий, як у Samsung Galaxy S7 Edge.

Apple поки не прокоментувала опубліковану інформацію.

Як повідомляв УНІАН, компанія Apple отримала патент на технологію, що дозволяє вбудовувати сканер відбитків пальців в сенсорний екран.