Ford почав друкувати деталі до автівок на 3D-принтері (відео)

Ford оголосив про запуск нових технологій на власному виробництві. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Завод починає у тестовому режимі друкувати деталі автомобілів на 3D принтері. Те, як виглядатиме процес, розробники показали на Женевському автосалоні. На гігантському принтері розміром із кімнату створюють пластикові запчастини. В компанії сподіваються, що таким чином знизять вартість люксових автівок.