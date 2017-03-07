Ford почав друкувати деталі до автівок на 3D-принтері (відео)
13:54, 07 березня 2017Наука та IT
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В компанії сподіваються, що таким чином знизять вартість люксових машин.
Деталі до "Фордів" почнуть друкувати на принтері / en.wikipedia.org
Ford оголосив про запуск нових технологій на власному виробництві. Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Машина, надрукована на принтері: "Форд" оголосив про запуск нових технологій на власному виробництві
Завод починає у тестовому режимі друкувати деталі автомобілів на 3D принтері. Те, як виглядатиме процес, розробники показали на Женевському автосалоні. На гігантському принтері розміром із кімнату створюють пластикові запчастини. В компанії сподіваються, що таким чином знизять вартість люксових автівок.
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