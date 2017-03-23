Microsoft наділила новий Word штучним інтелектом

Компанія Microsoft випустила тестову версію оновлення Word з пакету Office 365 з новою функцією «Коректор». Вона працює на основі штучного інтелекту, повідомляється в опублікованому в середу, 22 березня, прес-релізі.

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Панель «Коректор» змінює стандартну панель «Правопис». Крім звичайної перевірки орфографії і пунктуації Word тепер здатний вказати на стилістичні помилки. Потенційні граматичні помилки буде підкреслено подвійний синьою лінією, а стилістичні недоліки — жовтим пунктиром. Система також позначає цілі речення, в яких помічена помилка, і підкріплює їх правилами граматики і пунктуації.

У повідомленні наголошується, що, приміром, слова maybe та basically («може бути» і «в основному») будуть позначені як такі, що вносять невпевненість у тому випадку, якщо їх можна видалити без втрати сенсу. «На перший погляд алгоритм здається простим, але Word не просто знаходить слова з певного списку», — йдеться в прес-релізі.

Доступ до «Коректора» першими отримали учасники програми Office Insider і доступна в Word починаючи з версії 16.0.7409.1000.