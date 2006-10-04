Продаж мобільних телефонів піде на спад

Компанія Informa Telecoms and Media оприлюднила результати власного дослідження, згідно з яким з 2008 року почнеться зниження продажів мобільних телефонів, передає BBC. Водночас, згідно з цим прогнозом, у 2007 році в світі буде продано понад мільярд “сотівок”.

Нові ринки - такі як азійсько-тихоокеанський, африканський і латиноамериканський - все ще забезпечують зростання продажів у світовому масштабі, проте доволі низький рівень прибутків виробників свідчить про те, що це зростання компенсується перенасиченням найбільш прибуткових ринків збуту в західних країнах.

На думку представників Informa Telecoms and Media, тепер основне завдання виробників мобільних телефонів - це переконати користувачів мобільного зв`язку регулярно міняти свої "трубки" на сучасніші.

Тим часом мобільні телефони "третього покоління" поки що не виправдовують очікувань виробників. Згідно з прогнозом, на 2008 рік продажі 3G-телефонів становитимуть лише чверть від загальносвітових.

Не знайшов, на думку авторів дослідження, свого місця на ринку і сервіс MMS (multimedia messaging services), що дозволяє користувачам обмінюватися не тільки текстовими повідомленнями, а й фотографіями. Основною перешкодою тут стало занадто складне для рядового користувача програмне забезпечення, необхідне для використання MMS.

Лента.ру