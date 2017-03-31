У Чехії продовжили пошуки дна найглибшої підводної печери у світі (фото)

Як зазначає Reuters, чеські дайвери хочуть встановити новий рекорд на найглибшу підводну печеру в світі. Так, восени 2016 року Граніцька прірва недалеко від чеського міста Граніце вже була офіційно удостоєна цього звання. Було встановлено, що її глибина становить 404 метра.

При цьому тоді була зафіксована лише глибина, на яку вистачило кабелю робота, що фіксував рекорд. Чеські спелеологи у свою чергу вважають, що насправді глибина печери може досягти 800-1200 метрів, а тому не залишають спроби зафіксувати новий рекорд. Однак так як взимку такі дослідження проводити в Граніцькій прірві неможливо, до них повернулися лише зараз.

Відзначимо також, що до цього найглибшою підводного печерою вважалася італійська Поццо дель Мерро глибиною в 392 метри.

Як повідомляв УНІАН, раніше гігантська тріщина в кризі Антарктиди змусила британську наукову станцію переїхати на 23 кілометри.