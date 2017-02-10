Крига скресла: британську станцію в Антарктиді відтягли подалі від гігантської тріщини (фото, відео)

10:24, 10 лютого 2017
Наука та IT
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Гігантська тріщина в кризі Антарктиди змусила британську наукову станцію переїхати на 23 кілометри.

Британська станція в Антарктиді / facebook.com/BritishAntarcticSurvey

Операція, яку розпочали ще наприкінці осені, завершилася тільки зараз, йдеться в сюжеті програми ТСН.Ранок.

Працювало на станції 16 полярників, їм тепер доведеться чекати наступної осені, доки станцію не обладнають наново.

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Зростання нових тріщин у кризі упевнено передбачити неможливо, останніми роками їх стало набагато більше. Їхню появу, як і 40-метрове провалля неподалік станції, пояснюють глобальним потеплінням. 

У грудні минулого року американське космічне агентство NASA опублікувало фотографії тріщини, ширина якої складала 100 м, а глибина - 500 метрів. Може відколотися айсберг площею близько 5 тисяч квадратних кілометрів.

facebook.com/BritishAntarcticSurvey
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Теги: #Антарктида#тріщина