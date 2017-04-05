Відомий вчений запропонував відправити на Марс маму Ілона Маска, перш ніж полетить сам

Американський популяризатор науки і астрофізик Ніл Де Грасс Тайсон готовий відправитися на Марс тільки після того, як Ілон Маск відправить на планету свою маму і поверне її назад.

Про це пише "Новое время" з посиланням на Mashable.

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"Я дійсно люблю Землю. Так що будь-яка космічна подорож... Спершу я двічі перевірю, що зможу повернутися. Крім того, я не полечу на Марс, поки Ілон Маск не відправить туди свою матір і не поверне її назад живою", - заявив Ніл Де Грасс Тайсон.

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За словами вченого, він є одночасно "одним з найбільших критиків і прихильників SpaceX". Ніл Де Грасс Тайсон підкреслив, що стежить за запусками і посадками SpaceX і вважає, що повторне використання ступенів ракети є дуже важливим.

Цікаво, що сама мама Ілона Маска, 68-річна дієтолог Мей Маск, ще в 2016 році в інтерв'ю заявила, що не збирається вирушати на Марс: "О ні. Я не рухаюся до польоту на Марс. Відверто кажучи, це тому, що їм потрібні молоді люди, інженери, які створюють майбутнє. Я там не потрібна".

Як повідомляв УНІАН, раніше був опублікований відеозапис посадки маршової ступені ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX на плавучу платформу в Атлантичному океані. Запуск ракети був здійснений 30 березня 2017 року з космодрому на мисі Канаверал у Флориді.