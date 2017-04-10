Японські вчені хочуть вперше в історії просвердлити земну кору наскрізь і дістатися до мантії

Вчені з Японського агентства морських геологічних наук і технологій (JAMSTEC) оголосили на цьому тижні про плани вперше в історії дійти буром до кінця земної кори і досягти мантії.

Як повідомляє видання Gizmodo з посиланням на CNN, дослідники говорять, що вони будуть використовувати бурове судно Chikyu для досягнення своєї мети. Корабель здатен до буріння в три рази глибше, ніж установки, які раніше намагалися і не змогли пробурити земну кору. Дослідники планують заглибити сверло на 2,5 милі нижче поверхні океану і потім просвердлити 3,7 миль земної кори, щоб, нарешті, зібрати зразки мантії.

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Вчені планують почати попереднє дослідження для визначення місць для буріння біля берегів Гавайських островів у вересні. Науковець з JAMSTEC повідомив CNN, що 2030 рік – остання дата початку буріння. Місця, поруч з Коста-Рікою і біля узбережжя Мексики також розглядаються в якості потенційних місць буріння.

Дослідники сподіваються, що, вивчаючи мантію, вони зможуть розробити більш досконалу систему для прогнозування землетрусів. Крім того, вони хочуть краще зрозуміти кордон між земною корою і мантією, а також отримати уявлення про історію нашої планети.

Історія людей, які намагаються дістатися до мантії Землі, налічує понад 50 років. За весь цей час, вченим ніколи не вдавалося пробурити кору наскрізь.