Російські винищувачі МіГ-29 не можуть літати

Як пише газета "Коммерсант", Міноборони РФ визнало, що приблизно 200 літаків цієї моделі, не здатні на даний момент не тільки вирішувати бойові задачі, але й просто піднятися в повітря. А це майже третина всього винищувального парку країни. Остання катастрофа "МіГа", як з`ясувалося, сталася через корозію силових елементів його конструкції. Експерти пояснюють все банальною старістю машин, поставлених ще за радянських часів. І це означає, що для ВПС Росії настав час, коли бойові літаки доведеться списувати сотнями, відзначає Эхо Москвы.