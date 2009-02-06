Російські винищувачі МіГ-29 не можуть літати
08:49, 06 лютого 2009Наука та IT
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Літаки доведеться списувати сотнями
Як пише газета "Коммерсант", Міноборони РФ визнало, що приблизно 200 літаків цієї моделі, не здатні на даний момент не тільки вирішувати бойові задачі, але й просто піднятися в повітря. А це майже третина всього винищувального парку країни. Остання катастрофа "МіГа", як з`ясувалося, сталася через корозію силових елементів його конструкції. Експерти пояснюють все банальною старістю машин, поставлених ще за радянських часів. І це означає, що для ВПС Росії настав час, коли бойові літаки доведеться списувати сотнями, відзначає Эхо Москвы.
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