Кандидат у президенти Південної Кореї створив карту для StarCraft (відео)

Учасник президентських перегонів в Південній Кореї Мун Джеін випустив дві безкоштовні карти для гри StarCraft.

Вони доступні в офіційному блозі кандидата в президенти.

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На першій карті Мун розмістив напис «1 Moon Jae-in» («Мун Джеін - номер один»), а на другий просто помістив одиницю в правий верхній кут поля. Політик створив карти на честь оновлення для StarCraft, яке вийшло 19 квітня і робить гру абсолютно безкоштовною. Також Blizzard анонсувала оновлену версію оригінального StarCraft.

Перша частина StarCraft вийшла навесні 1998 року. Гра увійшла в сотню кращих ігор всіх часів за версією порталу IGN.

З 2015 року Мун є лідером найбільшої опозиційної Демократичної партії «Тобуро». На даний момент знову бере участь в президентській гонці після імпічменту Пак Кін Хе.