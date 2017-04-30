Учені знайшли новий вид комарів, які не п'ють кров

Команда фахівців з Естонського університету природничих наук, Університету Турку та Університету Сан-Паулу (Бразилія) відкрила п'ять невідомих науці видів комарів. Кровосисних серед них немає, передає Росбалт.

Зазначається, що тропічний дощовий ліс у Коста-Ріці й Колумбії буквально кишить цими комахами. Довжина комарів не більше 2 мм.

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Небезпеки людям нові види комарів не несуть, оскільки не п'ють кров людини або тварин й не розносять хвороби. Личинки комарів харчуються органічною речовиною, яка не розкладається, й відіграють важливу роль у якості редуцента.

Роботу вчених надрукував журнал ZooKeys. Внесок естонських вчених полягає в тому, що вони "допомогли описати вже спійманих комах", повідомляє BNS.

Раніше американські вчені з'ясували, що найбільше приваблює комарів. За даними дослідників, комахи знаходять жертву, слідуючи за шлейфом вуглекислого газу, який тварини й людина виділяють при диханні. При цьому комар може відчути CO2 з відстані до 50 метрів.