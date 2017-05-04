Intel вперше за чверть століття втратив лідерство на ринку процесорів

За підсумками першого кварталу 2017 року корпорація Intel опустилася на друге місце в рейтингу виробників чіпів.

Звіт IC Insights свідчить, що компанії Samsung вдалося обійти Intel по доходу від продажу напівпровідникової продукції, повідомляє "Новое время" посилаючись на Techpowerup.

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Вже за підсумками кварталу виручка Intel складе 14,4 мільярда доларів, у той час як Samsung в цьому ж сегменті ринку зуміє заробити 14,9 мільярда. Таку ситуацію пов'язують зі зростанням ринку мобільних процесорів на архітектурі ARM і, одночасно з цим, з падінням продажів ноутбуків і персональних комп'ютерів.

Intel займав домінуюче становище на ринку процесорів протягом майже чверті століття завдяки процесорам архітектури x86. В останні ж роки частка таких процесорів знижується, а частка мобільних чіпів зростає. Зокрема, у 2016 році на третє місце серед виробників процесорів вперше в своїй історії вийшла компанія Qualcomm.

Якщо нинішня тенденція на ринку збережеться, то за підсумками всього 2017 року Samsung також виявиться лідером ринку.