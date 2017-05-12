Масштабна кібератака у світі: новий вірус поширюється з "пекельною швидкістю"

Багато організацій по всій Європі і Азії зазнали масштабної кібератаки з використанням раніше невідомої шкідливої програми.

Як передає Бі-Бі-Сі, за даними впливової групи експертів з кібербезпеки MalwareHunterTeam, найбільше в результаті атаки вірусу постраждали сервери на території Росії і Тайваню.

Під сильним ударом опинилися також комп'ютерні системи Великобританії, Іспанії, Італії, Німеччини, України, Португалії, Туреччини, Казахстану, Індонезії, В'єтнаму, Японії та Філіппін.

«Новий вірус поширюється з пекельною швидкістю», - повідомляють дослідники MalwareHunterTeam.

За інформацією експертів MalwareHunterTeam, комп'ютери атаковані шкідливою програмою WanaCrypt0r 2.0, яка є модифікацією програми під назвою WCry/WannaCry, що вперше з'явилася в лютому 2017 року.

Співробітник компанії-розробника антивіруса Avast Якуб Кроустек повідомляє, що комп'ютерним вірусом, який хоче викуп, заражені як мінімум 57 тисяч комп'ютерів.

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Про це він написав на сторінці у Twitter. За його словами, вірус атакував комп'ютери в Росії, Україні та на Тайвані.

Як зазначає ТСН, 12 травня лікарні і телекомунікаційні компанії по всьому світу стали жертвами хакерів-здирників.

Хакерська програма блокує ПК і вимагає викуп у біткоінах в обмін на дешифрування файлів.

У установ є тільки три дні, щоб відправити компенсацію хакерам. Після цього комп'ютери "поставлять на лічильник": ціна за повернення файлів зросте вдвічі. А якщо жертви хакерської атаки не заплатять протягом семи днів, то втратять свої файли назавжди.

За повідомленнями низки російських ЗМІ, в Росії хакерської атаки зазнали сервери МВС та операторів зв'язку. Вірус атакував комп'ютери компанії, але не вплинув на зв'язок та абонентів, пише Бі-Бі-Сі. IT-фахівцям довелося відключити мережі, щоб вірус не поширився далі. У МВС РФ стверджують, що кібератаки на їхні сервери не було, а перебої, про які повідомляли ЗМІ, були викликані профілактичними роботами.

Раніше національна служба охорони здоров'я Великобританії повідомила, що комп'ютерні системи лікарень по всій країні вийшли з ладу в результаті атаки "програм-вимагачів".

Як пише Медуза, про ранню версію вірусу WannaCrypt стало відомо ще в лютому 2017 року. Він працює тільки на операційній системі Windows. Уразливість, яку використовує вірус, схожа на ту, що використовувалася Агентством національної безпеки США. Останнім часом хакери опублікували кілька готових інструментів АНБ для використання таких вразливостей — схоже, інші хакери ними скористалися для створення вірусу-здирника.

Microsoft закрила уразливість, яку використовує вірус, в березні. На сайті виробника Windows опубліковано повідомлення із закликом оновитися. Всі, хто виявився заражений, по всій видимості, не оновилися.

Як заражаються комп'ютери, у прямому ефірі можна подивитися на цій карті. На ній видно, що атаці піддалися користувачі майже по всій Європі, в США, Китаї, Латинській Америці.