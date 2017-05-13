У Мережі з’явилась інтерактивна карта заражень новим небезпечним вірусом

У Мережі з’явилася інтерактивна карта Світу, що демонструє географічне поширення заражень небезпечним вірусом-вимагачем.

Карта опублікована на сайті MalwareTech.

На карті можна побачити, що зараження торкнулося комп'ютерів в Європі, в тому числі в Україні, Північній та Південній Америці, Південно-Східній, Центральній Азії та на Близькому Сході.

Як повідомляв УНІАН, багато організацій по всій Європі і Азії зазнали масштабної кібератаки з використанням раніше невідомої шкідливої програми.

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За даними впливової групи експертів з кібербезпеки MalwareHunterTeam, найбільше в результаті атаки вірусу постраждали сервери на території Росії і Тайваню.

Під сильним ударом опинилися також комп'ютерні системи Великобританії, Іспанії, Італії, Німеччини, України, Португалії, Туреччини, Казахстану, Індонезії, В'єтнаму, Японії та Філіппін.

«Новий вірус поширюється з пекельною швидкістю», - повідомляють дослідники MalwareHunterTeam.