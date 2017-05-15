Розробники MP3 заявили про фактичну "смерть" аудіоформату

Німецький інститут інтегральних схем суспільства Фраунгофера, який і розробив популярний аудіоформат MP3, офіційно повідомив про фактичну "смерть" формату. Про це пише Російська служба ВВС.

"Ми дякуємо всім за гігантську підтримку, яка допомогла зробити формат MP3 головним аудіоформатів в світі за останні 20 років", - йдеться в повідомленні.

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У повідомленні інституту також йдеться про те, що в квітні цього року минули останні патенти на формат і були припинені збори ліцензійних відрахувань з виробників програмного забезпечення та вбудованих рішень.

Однією з причин відмови від формату стала поява нових. Більшість радіостанцій і телеканалів перейшли на сучасні ISO-MPEG кодеки, які забезпечують більш високу якість звуку.