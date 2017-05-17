Apple планує випустити три нові моделі ноутбуків - ЗМІ

Найбільший американський виробник персональних і планшетних комп'ютерів і інших видів техніки Apple планує представити вже на початку наступного місяця три нові моделі ноутбуків, повідомляє Прайм з посиланням на Bloomberg.

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"Презентація трьох нових моделей техніки повинна відбутися в рамках щорічної технологічній конференції в Сан-Хосе, яка намічена на 5-9 червня 2017 року. Відзначається, що Apple випустить оновлену версію MacBook Pro з процесором Kaby Lake виробництва компанії Intel. Планується, що будуть представлені два ноутбука: MacBook з 12-дюймовим дисплеєм і MacBook Air з новим процесором", - йдеться в повідомленні.

Представники компаній Apple та Intel коментувати повідомлення агентству відмовилися.

За даними Bloomberg, 11% продажів компанії Apple припадає на ноутбуки . Реалізація iPhone покриває практично дві третини від усього обсягу продажів гіганта. У корпорації сподіваються, що нові моделі портативних комп'ютерів зможуть скласти конкуренцію портативного комп'ютера Surface Laptop, який був випущений в продаж компанією Microsoft на початку цього місяця.