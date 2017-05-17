Розробники MP3 заявили про офіційну "смерть" аудіоформату (відео)

11:44, 17 травня 2017
Наука та IT
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Співробітники Інституту Фраунгофера (Німеччина) заявили про офіційну "смерть" формату mp3.

З форматом MP3 пов'язана ціла епоха музики

Термін дії всіх патентів минув, ліцензійні збори припинилися. Причиною відмови від формату стала поява аудіокодеків, які краще справляються зі стисненням аудіофайлів.

MP3 – кодек третього рівня, розроблений командою MPEG, формат для зберігання аудіоінформації.

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Відтворюється у всіх операційних системах, аудиоплеерах, музичних центрах і DVD.

Таким чином, з форматом MP3 пов'язана ціла епоха музики.

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