Розробники MP3 заявили про офіційну "смерть" аудіоформату (відео)
11:44, 17 травня 2017Наука та IT
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Співробітники Інституту Фраунгофера (Німеччина) заявили про офіційну "смерть" формату mp3.
З форматом MP3 пов'язана ціла епоха музики / Скріншот УНІАН
Термін дії всіх патентів минув, ліцензійні збори припинилися. Причиною відмови від формату стала поява аудіокодеків, які краще справляються зі стисненням аудіофайлів.
MP3 – кодек третього рівня, розроблений командою MPEG, формат для зберігання аудіоінформації.
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Відтворюється у всіх операційних системах, аудиоплеерах, музичних центрах і DVD.
Таким чином, з форматом MP3 пов'язана ціла епоха музики.
Розробники MP3 заявили про офіційну "смерті" аудіоформату
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