У мережі з'явилися нові фотографії iPhone 8

ЗМІ отримали фотографії макета iPhone 8, що дозволяють оцінити, як насправді буде виглядати новий смартфон Apple. Макет створений за затвердженими кресленнями з фабрик, що займаються виробництвом смартфонів Apple, повідомляє BGR.

Згідно з чутками, Apple має намір помістити Touch ID під скло. На задній стороні пристрою можна помітити подвійну камеру, яка розташовується вертикально.

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Корпус Apple iPhone 8 буде включати дві скляні 2,5 D-панелі з алюмінієвою рамою посередині, в результаті чого він стане "безшовним".

У той же час фінальна назва новинки, як і автентичність опублікованих фотографій, залишаються невідомими. Крім iPhone 8 різні джерела згадують iPhone X і iPhone Edition.

Як повідомляв УНІАН, Apple винайшла "нескінченну" батарею для iPhone.