Китай планує почати освоювати ресурси на астероїдах до 2025 року

Про це повідомила електронна версія газети China Daily з посиланням на Китайську академію космічних технологій (CAST), передає ТАСС.

"Ми збираємося почати досліджувати астероїди після першої місії на Марс, яка відбудеться в 2020 році, і до 2025 року. Астероїди нам цікаві, оскільки на них є ресурси, які відіграють важливу роль у майбутньому розвитку людства", - розповів в інтерв'ю журналістам головний спеціаліст CAST в області досліджень космічного простору, урядовий радник з питань космосу Є Пейцзянь.

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"Деталі відповідної програми, як і її завдання, поки знаходяться на стадії узгодження, ми працюємо над цими питаннями", - додав він. За його словами, китайські вчені активно вивчають можливості здійснення космічного польоту на Юпітер.

У грудні Китайське національне космічне управління (CNSA) опублікувало доповідь, в якому повідомляється, що з 2017 по 2021 рік КНР планує приступити до розробки ключових технологій, що дозволяють досліджувати астероїди і Юпітер. Передбачається, що завдяки цьому у майбутньому буде внесена ясність в ряд фундаментальних питань, що стосуються зародження Сонячної системи, можливості існування життя на інших планетах.