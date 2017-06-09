Японська компанія купила знамениту Boston Dynamics

Японський телекомунікаційний холдинг SoftBank домовився з американською компанією Alphabet про купівлю підрозділу Boston Dynamics, що займається розробкою роботів. Як передає N+1 з посиланням на Bloomberg, подробиці угоди не розкриваються.

Невідомо також, чи залишиться Boston Dynamics структурним підрозділом холдингу SoftBank або буде передана фонду Vision Fund. Цей інвестиційний фонд, заснований власником SoftBank Масаесі Соному, займається інвестиціями в технологічні компанії.

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Паралельно з купівлею Boston Dynamics японський холдинг домовився і про придбання японської компанії Schaft. Ця фірма займається розробкою двоногих, в тому числі антропоморфних роботів. Подробиці цієї угоди також не уточнюються. Як зазначає агентство, SoftBank спочатку інвестувала в розробки роботів, однак помітних результатів це поки що не дало. Ймовірно тепер з покупкою двох компаній буде створено робототехнічний концерн.

Boston Dynamics відома розробкою різних крокуючих роботів. Компанія стала знаменитою в 2005 році, коли представила чотириногого військового робота BigDog.

Boston Dynamics належала Alphabet з 2013 року.