РНБО заявляє, що російські спецслужби від її імені розсилають листи
10:46, 12 червня 2017Наука та IT
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У Радбезі назвали це провокацією спецслужб РФ в інформаційній сфері.
Ілюстрація REUTERS
Рада національної безпеки і оборони України заявляє, що російські спецслужби від її імені розсилають листи. Про це повідомляється на сайті РНБО.
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"Останнім часом почастішали провокації російських спецслужб в інформаційній сфері. Так, нібито від прес-служби РНБО України редакціям ЗМІ було розіслано повідомлення безглуздого змісту з ІР-адреси, зареєстрованої в Росії", - йдеться у повідомленні.
У зв'язку з цим прес-служба РНБО звернулася до журналістів з проханням бути уважними до контенту повідомлень та відправників.
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