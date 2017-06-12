РНБО заявляє, що російські спецслужби від її імені розсилають листи

Рада національної безпеки і оборони України заявляє, що російські спецслужби від її імені розсилають листи. Про це повідомляється на сайті РНБО.

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"Останнім часом почастішали провокації російських спецслужб в інформаційній сфері. Так, нібито від прес-служби РНБО України редакціям ЗМІ було розіслано повідомлення безглуздого змісту з ІР-адреси, зареєстрованої в Росії", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим прес-служба РНБО звернулася до журналістів з проханням бути уважними до контенту повідомлень та відправників.