Російські хакери здійснювали кібератаки на енергомережі країн Балтії і України – Reuters

Хакери, ймовірно підтримувані Росією, почали пошуково-розвідувальні кібератаки на енергетичні мережі країн Балтії.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела, що порушили проблеми безпеки всередині головного військового союзу Заходу – НАТО.

Литва, Латвія і Естонія, всі члени НАТО і Європейський Союз, знаходяться на лінії фронту політичної напруженості між Заходом і Москвою. Прибалтійські країни замкнені в енергосистему Росії, але планують синхронізувати свої сітки з ЄС, зазначає видання.

Інтерв'ю з більш ніж десяткою співробітників правоохоронних органів, приватними детективами, інсайдерами та комунальними чиновниками показують, що хакери за останні два роки спокійно здійснювали атаки на балтійську мережу, паралельно з більш серйозними атаками в Україні, які занурювали країну в темряву.

За інформацією джерел, російські державні організації підозрюються в причетності до цією кампанії. Reuters підкреслює, що не може самостійно перевірити твердження джерел.

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Наприкінці 2015 року хакери атакували інтернет-шлюз, який використовується для управління балтійською електромережею, порушивши його роботу, але не викликавши відключення електроенергії, повідомило джерело, знайоме з ситуацією. Співрозмовник відмовився повідомити подробиці через триваючі приватні розслідування інциденту.

Джерело також повідомило, що хакери, ймовірно пов’язані із Росією, спробували «покласти» балтійську бензиново-розподільчу систему, щоб спровокувати збої в поставках бензину. Але ця спроба була невдалою.

Ще одна невдала атака – за допомогою шкідливої програми – була здійснена на іншу Балтійську мережу наприкінці 2015 року, повідомили два джерела.

Хоча ці три випадки мали місце 18 місяців тому або близько того, кібер-консультанти з питань безпеки продовжують розслідування деяких з них. Вони кажуть, що хакери можуть залишатися в стані спокою і невиявленими всередині системи.

В Україні хакери проникли у мережі в грудні 2015 року, коли зникло світло, повідомили консультанти.

Кібератаки в Україні були здійснені хакерами, що живуть в Росії, які також напали на енергетичні компанії в Західній Європі і США в 2014 році, сказали кілька джерел.