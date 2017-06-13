Росія має кіберзброю, яка може відключити електроенергію в Європі та США – експерти

Росія володіє кіберзброєю, здатною зірвати подачу електроенергії в міста США, попередили американські експерти 12 червня.

Як повідомляє Радіо Свобода, у понеділок був оприлюднений звіт американської фірми Dragos, яка займається дослідженнями в сфері кібербезпеки.

Так, фахівці дійшли висновку, що спеціальна програма, використана російськими хакерами для відключення електропостачання в Україні в грудні 2015 року, здатна атакувати енергосистеми в Європі і Азії, а після незначної модифікації може бути успішно застосована і проти американських систем електропостачання. Крім того, повідомляється, що зазнавши змін, програма може бути використана і проти транспортних мереж, водопровідних і газових систем.

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Міністерство національної безпеки США вже звернулося до операторів всіх критично важливих об’єктів інфраструктури, щоб вони переконалися, чи дотримані рекомендовані заходи безпеки.

У грудні 2015 року в результаті хакерської атаки була відключена подача електрики більш ніж 220 тисячам жителів України. Американські фахівці вважають, що за атакою стояла російська група хакерів, яка роком раніше також намагалася атакувати американські компанії.