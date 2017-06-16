Китайські науковці створили першу квантову мережу супутникового зв'язку

Дослідники з Китайської академії наук розповіли про перший успіх місії квантового супутника зв'язку QUESS.

У рамках експерименту супутник успішно розподілив сплутані фотони між трьома різними наземними базовими станціями, розділені на цілих 1200 кілометрів, пише Новое время з посиланням на The Verge.

Дослідники кажуть, що система "відкриває новий шлях до практичних квантових комунікацій і фундаментальних квантових експериментів у сфері оптики на відстанях, раніше недоступних на Землі".

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Система зв'язку працювала наступним чином. На космічному апараті було встановлене яскраве джерело заплутаних фотонів — кристал, в якому відбувалося спонтанне параметричне розсіяння, перетворення одного фотона в два із зменшеною енергією. Потім фотони вирушали до наземних обсерваторій в Китаї. Науковцям вдалося зібрати понад 1000 подій, коли обидва фотони заплутаної пари досягали наземної обсерваторії.

Дослідники зазначають, що в подальшому планують створити квантову супутникову лінію зв'язку між Віднем і Пекіном і експерименти з квантової телепортації.