Вірус Petya.A: до поліції надійшло близько 200 звернень про втручання в роботу ПК

В ході масштабної хакерської атаки на Україну до Департаменту кіберполіції Нацполіції України надійшло близько 200 звернень про втручання в роботу персональних комп'ютерів.

Про це у Facebook повідомив спікер Національної поліції України Ярослав Тракало.

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"Станом на 18.00 таких звернень тільки на лінію call-центру кіберполіції надійшло уже близько 200", - написав він.

Раніше Тракало повідомив, що це звернення як від державних, так і приватних установ, зокрема, і від одного з мобільних операторів.

"Аналогічні повідомлення надходять і до регіональних представництв Департаменту кіберполіції. Повідомлення про втручання в роботу персональних комп'ютерів продовжують надходити. Усі вони фіксуються", - наголосив спікер Нацполіції.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня найбільшої хакерської атаки, яка поширює вірус Petya.A, що блокує роботу комп'ютерних систем, зазнали українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси і локальні мережі, українські медіа і ряд інших великих підприємств.