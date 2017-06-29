У Дубаї вулиці патрулюватимуть безпілотні поліцейські авто

Самі машини будуть досить мініатюрними, зовні більше схожими на дитячі. Однак завдяки спеціальним біометричним пристроям, вони будуть сканувати все навколо себе, йдеться у сюжеті ТСН. А зображення порівнювати з наявними в базах даних, наприклад розшукуваних злочинців.

Читайте такожУ Дубаї до 2030 року з'явиться дільниця роботів-поліцейських «Автономні патрульні машини будуть обладнані камерами, підключеними до головного управління поліції Дубая. Вони проводитимуть трансляцію того, що відбувається на вулицях міста, в режимі реального часу», - заявив офіцер відділу розвитку інноваційних технологій поліції Салім аль Маре, передають "Російські Емірати".

Поліцейський також додав, що патрульні машини будуть обладнані спеціальними датчиками для виявлення підозрілих осіб, місць, або пошкоджених транспортних засобів. Також автомобілі будуть обладнані дроном відбитків пальців - це дозволить підготувати співробітників поліції Дубая до найбільш непередбачуваних ситуацій.