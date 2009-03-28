Шаттл "Діскавері" повернувся з космосу

Шаттл "Діскавері" здійснив посадку на космодромі у Флориді, передає Agence France-Presse. Як повідомили в NASA, посадка пройшла вдало.

На борту шатлу перебували сім астронавтів NASA: командир корабля Лі Аршамбо, пілот Домінік Антонеллі, фахівці польоту Джозеф Акаба, Стівен Свонсон, Річард Арнольд і Джон Філіпс, а також Сандра Магнус, яка працювала півроку у складі 18-ої експедиції.

За 13 днів перебування на МКС учасники експедиції виконали три виходи у відкритий космос, встановивши під час одного з них останню, четверту, пару сонячних батарей.