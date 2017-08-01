Директор Дніпровського планетарію розповів, коли в Дніпрі можна спостерігати затемнення сонця

Найближчим сонячне затемнення, яке зможуть спостерігати жителі Землі пройде через 18 років, повідомив на прес-конференції директор Дніпровського планетарію Сергій Лінговський, передає 056.ua.

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"Найближчем повне затемнення ми побачимо в 2035 році і в 2022 - часткове. Сонячне затемнення відбудеться 21 лютого і захопить США, Чукотку і Західну Європу. Затемнення - досить звичайна подія та проходить двічі на рік - два місячних і два сонячних", - повідомив Сергій Лінговський.