Директор Дніпровського планетарію розповів, коли в Дніпрі можна спостерігати затемнення сонця
15:31, 01 серпня 2017Наука та IT
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Він також додав, що останнє сонячне затемнення пройде через 600 років.
REUTERS
Найближчим сонячне затемнення, яке зможуть спостерігати жителі Землі пройде через 18 років, повідомив на прес-конференції директор Дніпровського планетарію Сергій Лінговський, передає 056.ua.
Читайте такожУ серпні відбудеться найдовше затемнення Сонця в історіїЖителі Дніпра зможуть спостерігати лише часткове затемнення, яке відбудеться у 2022 році.
"Найближчем повне затемнення ми побачимо в 2035 році і в 2022 - часткове. Сонячне затемнення відбудеться 21 лютого і захопить США, Чукотку і Західну Європу. Затемнення - досить звичайна подія та проходить двічі на рік - два місячних і два сонячних", - повідомив Сергій Лінговський.
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