Windows 10 введе функцію управління комп'ютером за допомогою погляду
Користувачам Eye Control також будуть доступні підказки, які ще більше спрощують процес друку поглядом.
Частиною операційної системи Windows 10 стане функція Eye Control, яка допомагає користувачам з порушеннями моторно-рухової системи керувати комп'ютером. Мета Microsoft - зробити максимум можливостей Windows доступними для використання без традиційних засобів управління, повідомляється в прес-релізі компанії, опублікованому на сайті RNS.
Читайте такожMicrosoft більше не буде оновлювати ОС Windows PhoneСуть методу полягає в тому, що користувач зможе друкувати текст за допомогою віртуальної клавіатури, затримуючи погляд на першій букві слова і швидко проводячи очима по всіх наступних символах.
24 липня Microsoft повідомила в своєму блозі про видалення і припинення активної розробки деяких продуктів. Зокрема, в список застарілих програм потрапили Microsoft Paint, IIS 6 Management Compatibility і IIS Digest Authentication.