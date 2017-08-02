Windows 10 введе функцію управління комп'ютером за допомогою погляду

Частиною операційної системи Windows 10 стане функція Eye Control, яка допомагає користувачам з порушеннями моторно-рухової системи керувати комп'ютером. Мета Microsoft - зробити максимум можливостей Windows доступними для використання без традиційних засобів управління, повідомляється в прес-релізі компанії, опублікованому на сайті RNS.

Читайте такожMicrosoft більше не буде оновлювати ОС Windows PhoneСуть методу полягає в тому, що користувач зможе друкувати текст за допомогою віртуальної клавіатури, затримуючи погляд на першій букві слова і швидко проводячи очима по всіх наступних символах.

24 липня Microsoft повідомила в своєму блозі про видалення і припинення активної розробки деяких продуктів. Зокрема, в список застарілих програм потрапили Microsoft Paint, IIS 6 Management Compatibility і IIS Digest Authentication.