Google розробляє сервіс для розміщення медіаконтенту за аналогією з Snapchat

Google розробляє технологію створення медіаконтенту за аналогією з платформою Discover в додатку Snapchat, з допомогою якого бренди і ЗМІ публікують свої новини. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на обізнані з ситуацією джерела, передає kommersant.ru.

Читайте такожПредставлено друге покоління Google GlassПроект отримав робочу назву Stamp, де «St» означає «stories», «amp» - «accelerated mobile pages», сервіс для створення новинних статей, що швидко завантажуються в мобільних браузерах. Сервіс планується представити після 7 серпня.

Stamp буде прив'язаний до пошуку Google. Джерела видання повідомляють, що компанія вела переговори про використання Stamp з Vox Media, CNN, Time, The Washington Post і іншими компаніями.