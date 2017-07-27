Google "вбив" "живий пошук"

Google відключив миттєвий пошук, при якому результати з'являлися паралельно з набором тексту й змінювалися залежно від зміни запиту.

За словами представника компанії, понад 50% пошукових запитів припадало на смартфони з іншими способами введення й екранами, передає TJournal.

"Враховуючи це, ми відмовилися від "живого" пошуку, щоб сфокусуватися на розробці більш швидкої пошукової машини для будь-яких пристроїв", - заявив представник Google.

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При наборі запиту користувачу пропонуються різні варіанти, але він повинен обрати один з них, або натиснути Enter або "Пошук".

"Живий" пошук запустили у 2010 році. Він намагався "вгадати" пошуковий запит користувача і показував результати одразу ж, щойно починалося введення тексту. Вони оновлювалися автоматично, якщо користувач продовжував вводити текст. Запропоновані варіанти відбиралися на основі аналізу пошукових запитів інших користувачів й змісту сторінок, проіндексованих Google.