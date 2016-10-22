Amnesty International склала рейтинг найбільш захищених месенджерів

До нього увійшли 11 компаній, яким належать 16 найбільш популярних сервісів обміну повідомленнями, передає AIN.UA.

Перше місце в рейтингу зайняла Facebook, якій належать два найбільш популярних у світі месенджери: Facebook Messenger і WhatsApp із загальною аудиторією понад 2 млрд людей. Facebook отримав 73 бали зі 100. В Amnesty відзначили, що WhatsApp - єдиний сервіс обміну повідомленнями, який явно попереджає користувачів, що в певному чаті не діє end-to-end шифрування. З іншого боку, в Facebook Messenger, який лише нещодавно запустив наскрізне шифрування для всіх користувачів, воно за замовчуванням вимкнено.

Читайте такожУ Росії військовим і чиновникам заборонять користуватися WhatsApp, Viber, Skype і Telegram

Слідом за компанією Цукерберга йде Apple із iMessage й FaceTime, та Telegram, які набрали по 67 балів. В Amnesty виділили позицію компанії з Купертіно - Telegram, яка публічно виступила проти «бекдорів шифрування» для уряду, і публікацію даних про запити правоохоронців. Але правозахисники зазначили, що корпорації варто попереджати користувачів в додатках про незахищене листування. Telegram правозахисники дорікнули в тому, що незважаючи на акцент на приватності, в месенджері Павла Дурова end-to-end шифрування не увімкнено за замовчуванням.

Читайте такожBloomberg склав рейтинг популярності месенджерів

Далі в рейтингу йде Google з Allo, Duo і Hangouts. Пошуковий гігант отримав 53 бали. Line і Viber набрали по 47 балів. Kakao та Microsoft зі Skype - по 40 балів. Ще менш захищеними є Snapchat і Blackberry Messenger - 26 та 20 балів відповідно. Замикає рейтинг китайська корпорація Tencent, яка контролює WeChat і QQ з загальною аудиторією близько 1,5 млрд чоловік. Вона отримала 0 балів, тому що не відповідала жодному з критеріїв і була єдиною компанією, яка публічно не висловилася проти бекдорів для уряду.

Головним критерієм при складанні рейтингу було наявність в месенджері шифрування — «способу зробити ваші фото, відео чати і недоступними ні для кого, крім вас і ваших кореспондентів». З 16 месенджерів наскрізне шифрування за замовчуванням активоване лише в шести: WhatsApp, iMessage, FaceTime, Duo, Line і Viber. У Telegram і Facebook Messenger end-to-end шифрування є, але не працює за замовчуванням.