SpaceX успішно посадила перший ступінь ракети Falcon 9

19:51, 14 серпня 2017
Наука та IT
829 0

Космічна "вантажівка" вийшла на хорошу орбіту.

Перша ступінь ракети успішно приземлилася / Скріншот

Сьогодні о 19:31 за Києвом з мису Канаверал у США компанія SpaceX запустила багаторазову ракету Falcon 9, яка вивела на орбіту вантажний космічний корабель Dragon. Перший ступінь ракети успішно приземлився.

Читайте такожНазвана ринкова вартість космічної компанії Маска SpaceX

Як повідомляє SpaceX в "Твіттері", космічна "вантажівка" вийшла на гарну орбіту. 16 серпня вона повинна стикуватися з МКС.

Як повідомляв канал CNN, на вантажівці доставлять суперкомп'ютер Spaceborne Computer від Hewlett Packard Enterprise. Він може стати найпотужнішим, який будь-коли працював у космосі. Проте в офіційному прес-релізі про це не згадується. На борту станції корабель проведе приблизно місяць. На Землю він повернеться з результатами експериментів і відпрацьованими матеріалами.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #SpaceX запустила ракету#Falcon 9 приземлилась