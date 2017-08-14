SpaceX успішно посадила перший ступінь ракети Falcon 9

Сьогодні о 19:31 за Києвом з мису Канаверал у США компанія SpaceX запустила багаторазову ракету Falcon 9, яка вивела на орбіту вантажний космічний корабель Dragon. Перший ступінь ракети успішно приземлився.

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Як повідомляє SpaceX в "Твіттері", космічна "вантажівка" вийшла на гарну орбіту. 16 серпня вона повинна стикуватися з МКС.

Dragon confirmed in good orbit. https://t.co/gtC39uBC7z — SpaceX (@SpaceX) August 14, 2017

Falcon 9 first stage has landed at Land Zone 1. pic.twitter.com/XqDji1sWZ6 — SpaceX (@SpaceX) August 14, 2017

Як повідомляв канал CNN, на вантажівці доставлять суперкомп'ютер Spaceborne Computer від Hewlett Packard Enterprise. Він може стати найпотужнішим, який будь-коли працював у космосі. Проте в офіційному прес-релізі про це не згадується. На борту станції корабель проведе приблизно місяць. На Землю він повернеться з результатами експериментів і відпрацьованими матеріалами.