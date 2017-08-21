У Львові пройде науково-практична конференція, присвячена 100-річчю української геології

З 12 по 14 вересня 2017 року у Львівському будинку вчених (м. Львів, вул. Листопадового Чину, 6) відбудеться науково-практична конференція "Геологічна галузь України — 100-річний шлях та 60-річчя ДП НАК "Надра України" "Західукргеологія".

Присвячений захід 100-літньому ювілею створення Державної геологічної служби України, який буде відзначатися на початку наступного року.

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Тематика конференції широка: від історії та майбутнього Державної служби геології та надр України і шляхів нарощування енергетичного потенціалу держави до проблем і перспектив геологорозвідувальної галузі та нових методів і напрямів дослідження твердих корисних копалин. У порядку денному конференції передбачено пленарні доповіді провідних науковців та ветеранів геології зі всієї України.

Організаторами заходу виступили Державна служба геології та надр України, Національна акціонерна компанія "Надра України" та ДП "Західукргеологія". Участь у заході візьмуть представники місцевої влади, державних та приватних геологічних підприємств, профільних вишів.