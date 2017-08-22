На двох планетах можуть йти алмазні дощі – вчені

Вчені провели експерименти в лабораторії і знайшли докази того, що на Нептуні й Урані можуть йти алмазні дощі. Про свої висновки дослідники повідомили в журналі Nature Astronomy, передає DT.UA.

Дослідники використовували матеріал полістирол, який складається з водню і вуглецю – ключових компонентів, які формують Уран та Нептун. Вчені впливали на матеріал потужним лазером, створюючи два типи ударних хвиль: досить слабку й набагато сильнішу й швидку. За розрахунками вчених, коли велика хвиля перекривала малу, повинно було відбуватися формування алмазів.

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В результаті було встановлено, що майже кожен атом вуглецю перетворився на алмаз діаметром кілька нанометрів. При цьому процес формування проходив за кілька секунд, зареєструвати його вдалося за допомогою лазера.

На думку дослідників, алмази на Урані та Нептуні можуть бути набагато більшими, з масою у декілька карат.

Раніше NASA знайшло планету з пекельною температурою і "скляними" дощами.